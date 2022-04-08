Продажи книг о Гарри Поттере выросли в 48 раз перед запретом

Продажи книг о Гарри Поттере на сайте «ЛитРес» увеличились в 48 раз перед запретом

Продажи серии книг о приключениях Гарри Поттера в интернет-магазине «ЛитРес» выросли в 48 раз за последние два дня. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на пресс-службу сервиса.

Продажи произведений Джоан Роулинг увеличились после того, как «ЛитРес» объявил, что книги о Гарри Поттере нельзя будет приобрести на российской цифровой площадке.

«Книги на русском языке о мальчике-волшебнике с 6 по 7 апреля покупали в 48 раз чаще по количеству экземпляров в сравнении с периодом с 4 по 5 апреля. Всего за два дня было продано более 5 тысяч экземпляров произведений Джоан Роулинг на сумму более 1,7 миллиона рублей без учета работ, написанных под псевдонимом Роберт Гэлбрейт», — сообщили в сервисе.

Помимо этого, по данным «ЛитРес», продажи англоязычных версий серии романов о Поттере увеличились в 61 раз — за последние два дня на цифровой площадке было куплено более 550 экземпляров. Сразу восемь книг Джоан Роулинг попали в топ-10 произведений по выручке среди электронных и аудиокниг за 6 и 7 апреля.

Ранее «ЛитРес» и MyBook сообщили, что с 9 апреля продажи цифровых версий книг о Гарри Поттере будут остановлены. По словам представителей сервиса, такое решение было принято правообладателями произведений. При этом бумажные книги о Гарри Поттере продолжат переиздаваться и продаваться в российских магазинах.