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Книги о Гарри Поттере перестанут продаваться в России

Книги о Гарри Поттере исчезнут с полок российских цифровых магазинов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

С 9 апреля в крупнейших книжных цифровых магазинах «ЛитРес» и MyBook нельзя будет приобрести серию романов о Гарри Поттере. Об этом в среду, 6 апреля, сообщает «МК».

Онлайн-сервисы «ЛитРес» и MyBook заявили о прекращении продаж всей серии романов Джоан Роулинг про Гарри Поттера. По словам представителей сервисов, такое решение было принято правообладателем произведений. У поклонников саги о волшебниках будет возможность приобрести цифровую версию произведений с 25-процентной скидкой до 8 апреля включительно.

При этом бумажные книги о Гарри Поттере продолжат переиздаваться и продаваться на полках российских магазинов.

В 2021 году стало известно, что американская телекомпания HBO выпустит сериал по мотивам приключений волшебника Гарри Поттера. В январе этого года появились подробности гендерного разнообразия в проекте — некоторые роли исполнят трансгендерные и небинарные актеры.

Ранее о прекращении работы с российскими издательствами заявил Стивен Кинг. Американский писатель отказался продлевать контракты на издание своих книг на территории РФ.

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Анастасия Астахова
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