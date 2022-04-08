Германия потратит миллиарды на помощь пострадавшему от спецоперации бизнесу

Германия потратит на помощь пострадавшим от спецоперации компаниям более €100 млрд

Германия планирует потратить на государственные гарантии по кредитам более 100 миллиардов евро (108,8 миллиарда долларов) в качестве помощи компаниям, которые пострадали от последствий спецоперации на Украине. Таким образом государство обещает взять на себя долговые обязательства компаний в случае их дефолта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ, совместно составленный Министерством экономики и Министерством финансов ФРГ.

Кроме того, правительство предоставит компаниям кредиты на сумму около 7 миллиардов евро через немецкий государственный банк развития KfW. Такие меры обеспечат фирмам краткосрочную ликвидность. По мнению правительства, в текущей ситуации каждая компания должна иметь возможность получить необеспеченный кредит с низкой процентной ставкой.

Кроме того, меры направлены на защиту ликвидности компаний во время резких скачков цен на энергоносители. Так, государство застрахует от дефолта фирмы, которые торгуют фьючерсами на электроэнергию и природный газ.

После начала спецоперации на Украине ФРГ заявила, что готова полностью отказаться от нефти, газа и угля, импортируемых из России. 7 апреля министр экономики Германии Роберт Хабек сообщил, что за последний месяц страна сократила зависимость от российского топлива вдвое.