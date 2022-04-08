Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Германия потратит миллиарды на помощь пострадавшему от спецоперации бизнесу

Германия потратит на помощь пострадавшим от спецоперации компаниям более €100 млрд

Фото: AP

Германия планирует потратить на государственные гарантии по кредитам более 100 миллиардов евро (108,8 миллиарда долларов) в качестве помощи компаниям, которые пострадали от последствий спецоперации на Украине. Таким образом государство обещает взять на себя долговые обязательства компаний в случае их дефолта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ, совместно составленный Министерством экономики и Министерством финансов ФРГ.

Кроме того, правительство предоставит компаниям кредиты на сумму около 7 миллиардов евро через немецкий государственный банк развития KfW. Такие меры обеспечат фирмам краткосрочную ликвидность. По мнению правительства, в текущей ситуации каждая компания должна иметь возможность получить необеспеченный кредит с низкой процентной ставкой.

Кроме того, меры направлены на защиту ликвидности компаний во время резких скачков цен на энергоносители. Так, государство застрахует от дефолта фирмы, которые торгуют фьючерсами на электроэнергию и природный газ.

Материалы по теме:
В России из-за санкций дорожают продукты и техника. Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
В России из-за санкций дорожают продукты и техника.Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
18 марта
Твердый ответ. Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
Твердый ответ.Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
30 марта

После начала спецоперации на Украине ФРГ заявила, что готова полностью отказаться от нефти, газа и угля, импортируемых из России. 7 апреля министр экономики Германии Роберт Хабек сообщил, что за последний месяц страна сократила зависимость от российского топлива вдвое.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Франция объявила о немедленном введении эмбарго на поставки угля из России
Минобороны сообщило об уничтожении склада вооружения под Одессой
ООН призвало привлечь к ответственности виновных за удар по Краматорску
Заключенный придушил сотрудника российской колонии и получил два года к сроку
Загитова ответила на вопрос о возобновлении тренировок
У переболевших коронавирусом выявили симптомы через год после болезни
Российский дизайнер назвала причину любви звезд к откровенным нарядам
Перспективы Миранчука в Италии оценили
В МИД России высказались об обстреле Краматорска
В Минобороны России прокомментировали удар «Точкой-У» по Краматорску
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.