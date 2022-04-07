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Германия поддержала отказ Европы от российского угля

Германия заявила, что не будет препятствовать запрету на импорт угля из России в ЕС

Фото: Илья Наймушин / Reuters

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что ФРГ не будет препятствовать инициативе ЕС запретить импорт угля из России. За последний месяц страна сократила зависимость от российского топлива как минимум вдвое. Об этом пишет Bloomberg.

Глава министерства экономики ФРГ уточнил, что Германия намерена отказаться от импорта российского угля к осени, поскольку страна активно инвестирует средства в возобновляемые источники энергии. Правительство также хочет поддержать эмбарго на большую часть поставок российской нефти в 2022 году и отказаться от российского газа к середине 2024 года. Реализация такого амбициозного плана потребует серьезных изменений в логистике мирового энергетического рынка, считают журналисты Bloomberg.

Хабек отметил, что было бы глупо называть точную дату окончания закупок российского угля, сроки обсуждаются с европейскими партнерами. Он добавил, что рассматриваемые ЕС санкции позволят российским экспортерам осуществить все запланированные поставки.

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Еврокомиссия в рамках нового пакета санкций в отношении России в связи с операцией на Украине рассчитывает ввести эмбарго на импорт российского угля в течение трех месяцев. Исполнительная власть Европейского союза также предложила запретить все сухопутные и морские поставки из России, за исключением сельскохозяйственной продукции, гуманитарной помощи и энергетических ресурсов. Дипломаты европейских стран утвердят эти решения на встрече 7 апреля.

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Софья Ермакова
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