В Одесской области ввели комендантский час

Горсовет ввел в Одесской области комендантский час с 21:00 9 апреля до 6:00 11 апреля

Комендантский час ввели в Одесской области с 21:00 по московскому времени 9 апреля до 6:00 11 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Одесский горсовет.

«Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко введен на территории Одессы и Одесской области комендантский час с 21:00 9 апреля до 6:00 11 апреля. Запрещено нахождение людей в указанный период времени на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений», — говорится в сообщении горсовета Одессы.

Ранее комендантский час вводили в Киеве. Мэр Киева Виталий Кличко объявил его с 15 марта с 21:00 по московскому времени до 8 часов утра 17 марта.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что решение приняли по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.