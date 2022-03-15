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В Киеве ввели комендантский час

Мэр Киева Кличко заявил, что в столице вводится комендантский час с вечера 15 марта

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко ввел комендантский час в украинской столице. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что комендантский час наступит 15 марта с 21:00 по московскому времени и продлится до 8 часов утра 17 марта. По городу также запрещается передвигаться без специальных пропусков.

«Выходить можно только для того, чтобы дойти до укрытия. Комендантский час будет действовать до 7 утра 17 марта», — сказал мэр в видеообращении. Он попросил жителей двое суток посидеть дома и приготовиться отправиться в укрытия по сигналу тревоги.

Ранее Кличко запретил продавать спиртные напитки в украинской столице с 1 марта. Кличко призвал владельцев магазинов, аптек и торговых сетей не повышать цены на продукты первой необходимости и лекарства, сравнив подобное поведение с мародерством в кризисной ситуации.

С 24 февраля на Украине введено военное положение. Президент Украины Владимир Зеленский также внес в парламент законопроект о всеобщей мобилизации.

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Варвара Кошечкина
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