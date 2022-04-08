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В Греции арестовали нападавших на участников автопробега против русофобии

Полиция Греции арестовала двух иностранцев, напавших на автопробег против русофобии

Фото: Giorgos Kontarinis / imago-images.de / Globallookpress.com

Двое иностранцев, напавших на автопробег против русофобии, были арестованы в Греции. Сообщение об этом появилось на сайте греческой полиции.

«Установлены и задержаны двое иностранцев за нападение на человека 3 апреля. Они совершили групповое нападение на участников автопробега пророссийских организаций в районе Омония», — говорится в заявлении правоохранителей.

Преступникам инкриминировали «покушение на убийство, оскорбление символов другого государства, преступление с проявлениями расизма, порчу чужого имущества, неповиновение и нарушение закона об оружии». В результате нападения на автоколонну в районе Омония, был нанесен ущерб двум автомобилям, еще двое участников автопробега получили ранения.

Уточняется, что арестованные действовали в группе с сообщниками. «В ходе обысков, проведенных в домах арестованных, обнаружена и изъята их одежда в день нападения, а также два ножа и газовый пистолет. Арестованных доставят в компетентную прокуратуру. Расследование по установлению и местонахождению других злоумышленников продолжается», — добавили в полиции.

Ранее правительство Греции назвало ошибочным выступление перед греческим парламентом бойцов из украинского батальона «Азов». При этом власти посчитали возмутительными попытки использовать эту ошибку «для оправдания российского вторжения».

Николай Чигасов
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