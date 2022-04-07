В Греции оценили выступление перед парламентом бойцов «Азова»

В Греции назвали ошибочным выступление перед парламентом бойцов «Азова»

Правительство Греции оценило выступление перед греческим парламентом бойцов из «Азова», назвав его ошибочным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя правительства Янниса Иконому.

«Президент [Украины Владимир] Зеленский в своем выступлении перед греческим парламентом описал страдания, причиненные украинскому народу российским вторжением, и акцентировал внимание на героическом сопротивлении своего народа. Включение в речь сообщения члена батальона "Азов" было ошибочным и неуспешным», — заявил чиновник.

Однако Иконому обратил внимание, что при этом правительство считает возмутительным попытки использовать эту ошибку «для оправдания российского вторжения». «Вторжение, которое приводит к казням среди гражданского населения и гуманитарным катастрофам. Если что-то и позорно, так это не занимать четкую позицию. Позор — это равноудаленность и позиция повинности, которые они представили сегодня в парламенте», — сказал он, осудив действия части греческой оппозиции.

Ранее Зеленский вместе с боевиками батальона «Азов» выступил по видеосвязи перед парламентом Греции и взывал скандал. Отмечается, что депутаты компартии Греции КПГ и правой партии «Греческое решение» проигнорировали речь украинского президента, отказавшись присутствовать в это время на заседании парламента. Приветствовали Зеленского только парламентарии от правящей партии «Новая демократия».