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В Греции оценили выступление перед парламентом бойцов «Азова»

В Греции назвали ошибочным выступление перед парламентом бойцов «Азова»

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Правительство Греции оценило выступление перед греческим парламентом бойцов из «Азова», назвав его ошибочным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя правительства Янниса Иконому.

«Президент [Украины Владимир] Зеленский в своем выступлении перед греческим парламентом описал страдания, причиненные украинскому народу российским вторжением, и акцентировал внимание на героическом сопротивлении своего народа. Включение в речь сообщения члена батальона "Азов" было ошибочным и неуспешным», — заявил чиновник.

Однако Иконому обратил внимание, что при этом правительство считает возмутительным попытки использовать эту ошибку «для оправдания российского вторжения». «Вторжение, которое приводит к казням среди гражданского населения и гуманитарным катастрофам. Если что-то и позорно, так это не занимать четкую позицию. Позор — это равноудаленность и позиция повинности, которые они представили сегодня в парламенте», — сказал он, осудив действия части греческой оппозиции.

Ранее Зеленский вместе с боевиками батальона «Азов» выступил по видеосвязи перед парламентом Греции и взывал скандал. Отмечается, что депутаты компартии Греции КПГ и правой партии «Греческое решение» проигнорировали речь украинского президента, отказавшись присутствовать в это время на заседании парламента. Приветствовали Зеленского только парламентарии от правящей партии «Новая демократия».

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Виктория Кондратьева
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