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Зеленский выступил перед парламентом Греции с боевиками «Азова» и вызвал скандал

Выступление Зеленского с националистами «Азова» перед парламентом Греции вызвало скандал

Фото: Costas Baltas / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с боевиками батальона «Азов» выступил по видеосвязи перед парламентом Греции и взывал скандал. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что депутаты компартии Греции КПГ и правой партии «Греческое решение» проигнорировали речь украинского президента, отказавшись присутствовать в это время на заседании парламента. Поприветствовали Зеленского только парламентарии от правящей партии «Новая демократия».

Во время своего выступления, которое длилось 15 минут, глава государства рассказал об обстановке на Украине и призвал Грецию оказать максимальную поддержку республике. Он также предложил депутатам посмотреть видеозапись с обращением двух бойцов «Азова» из Мариуполя. «Это два украинца греческого происхождения, один из них в маске, он не может показать свое лицо, надеюсь, вы понимаете», — пояснил Зеленский.

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Один из боевиков представился как Леонта Михаил, другой, что в маске, назвался Анастасиосом. Оба попросили греческих парламентариев о помощи, в том числе гуманитарной.

Сообщается также, что председатель партии «СИРИЗА — Прогрессивный альянс» Алексис Ципрас не встал после окончания выступления украинского президента, а секретарь политсилы Ольга Геровасили назвала появление членов «Азова» перед парламентом недопустимым и совершенно неуместным.

В конце марта Зеленский выступил с видеообращением к Евросовету. Он попросил страны Европейского союза (ЕС) не медлить с принятием Украины в состав ЕС и напомнил им, что Киев «строит путь» для этого.

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Алевтина Запольская
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