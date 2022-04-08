Слипшиеся от грязи наращенные ресницы девушки напугали пользователей сети

Сотрудница салона показала наращенные ресницы клиентки, слипшиеся от пыли и кожного сала

Сотрудница салона красоты продемонстрировала слипшиеся от грязи наращенные ресницы девушки и напугала пользователей сети. Соответствующий ролик появился в TikTok.

На размещенном в сети видео мастер с никнеймом @ipsbeauty показала веки клиентки, которая ранее делала процедуру наращивания ресниц. На кадрах видно, что искусственные волоски на ее глазах слиплись в пучки и покрылись коричневым налетом. Специалистка объяснила, что это произошло из-за скопления на веках смеси из остатков большого количества косметики, кожного сала и пыли.

«Налет на веках, который вы видите, — это накопленный за четыре недели слой косметики. Эти наращенные ресницы не чистились ни разу на протяжении этого периода. Это очень опасно, поскольку может вызвать серьезные инфекции кожи и глаз. Чтобы предотвратить это, просто ежедневно чистите наращенные ресницы», — подписала она видео.

Подписчиков мастера напугала ее публикация. «Какой кошмар! Как можно было такое допустить!», «Это отвратительно. Извините за грубость. Пожалуйста, люди, мойте ваши ресницы!», «Я не могу на это смотреть», «Ужас! Я представляю, сколько там бактерий», — высказывались они.

Ранее в апреле женщина нарастила ресницы и показала страшные последствия процедуры. На размещенных в сети кадрах блогерша Дакота Трэйси продемонстрировала свои веки после сеанса. В ролике видно, что мастер наклеил чересчур много искусственных волосков, в связи с чем глаза женщины почти утратили возможность открываться. Помимо этого, юзерша приподняла ресницы и показала толстый слой клея на слизистой верхних век.