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Италия заявила о готовности выступить гарантом безопасности Украины

Глава МИД Италии Ди Майо заявил, что Рим готов выступить гарантом безопасности Украины
Луиджи ди Майо

Луиджи ди Майо. Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Италия выразила готовность выступить гарантом безопасности Украины. Об этом заявил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо, передает ТАСС.

«Италия готова взять на себя роль гаранта, мы поддерживаем переговорный процесс, веря в роль Турции в нем», — рассказал дипломат. По его мнению, недостаточно того, чтобы за столом переговоров находились только две стороны. Министр подчеркнул важность вовлечения других международных игроков.

Ди Майо также добавил, что на данный момент Рим работает над организацией мирной конференции, призванной помочь в урегулировании конфликта.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от прямого ответа на вопрос о готовности Соединенных Штатов быть гарантом безопасности Киева в случае заключения мирного соглашения Украины с Россией. Он сказал, что Вашингтон находится в постоянном контакте с украинскими партнерами на всех уровнях.

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Виктория Кондратьева
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