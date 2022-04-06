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Блинкен ушел от ответа на вопрос о гарантиях безопасности для Киева

Блинкен не ответил прямо на вопрос о готовности США быть гарантом безопасности Украины
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от прямого ответа на вопрос о готовности Соединенных Штатов быть гарантом безопасности Киева в случае заключения мирного соглашения Украины с Россией. Об этом он заявил в интервью для русскоязычного Telegram-канала Госдепартамента США, его слова приводятся на сайте американского ведомства.

Отвечая на соответствующий вопрос, политик пояснил, что Вашингтон находится в постоянном контакте с украинскими партнерами на всех уровнях. Блинкен уточнил, что ряд стран обсуждают что можно сделать для обеспечения того, чтобы Украина могла защищать себя в дальнейшем. Госсекретарь США отказался поделиться подробностями обсуждений.

«И мы хотим сделать все возможное, чтобы после того, как эта российская агрессия закончится и Украина полностью утвердит свои суверенитет и независимость, это не могло повториться вновь», — заявил глава Госдепартамента США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские представители встретятся со странами-гарантами безопасности страны без участия России. По его словам, такая встреча необходима для того, чтобы согласовать степень поддержки Украины разными странами и дать определение гарантиям безопасности.

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Ксения Назарова
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