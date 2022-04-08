Япония собралась снижать импорт российского угля
Министр экономики Хагиуда заявил, что Япония хочет снижать импорт угля из России
Власти Японии собрались постепенно снижать объем импорта угля из России, одновременно занимаясь поисками альтернативных экспортеров. Об этом в ходе пресс-конференции заявил японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, сообщает ТАСС.
Политик подчеркнул, что в конечном счете Токио хочет нацелиться на то, чтобы перестать импортировать российский уголь.
Ранее газета The Mainichi писала, что власти Японии не станут вводить эмбарго на поставки российского угля в рамках ужесточения санкций в связи с ситуацией вокруг Украины. По данным японского издания, Токио не будет вводить запрет на импорт угля из-за возможности повышения цен на сырье в том случае, если российскому энергоресурсу будет закрыт доступ на международный рынок.