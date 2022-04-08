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Япония собралась снижать импорт российского угля

Министр экономики Хагиуда заявил, что Япония хочет снижать импорт угля из России

Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Власти Японии собрались постепенно снижать объем импорта угля из России, одновременно занимаясь поисками альтернативных экспортеров. Об этом в ходе пресс-конференции заявил японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, сообщает ТАСС.

Политик подчеркнул, что в конечном счете Токио хочет нацелиться на то, чтобы перестать импортировать российский уголь.

Ранее газета The Mainichi писала, что власти Японии не станут вводить эмбарго на поставки российского угля в рамках ужесточения санкций в связи с ситуацией вокруг Украины. По данным японского издания, Токио не будет вводить запрет на импорт угля из-за возможности повышения цен на сырье в том случае, если российскому энергоресурсу будет закрыт доступ на международный рынок.

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Марина Совина
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