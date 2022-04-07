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Стало известно об отказе Японии вводить эмбарго на поставки российского угля

The Mainichi: Япония не станет вводить эмбарго на поставки российского угля из-за Украины

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Власти Японии не станут вводить эмбарго на поставки российского угля в рамках ужесточения санкций в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщает газета The Mainichi, передает РИА Новости.

По данным японского издания, объем угля, импортируемого из России в Японию, составляет около 15 процентов от общего. Токио не будет вводить запрет на его импорт из-за возможности повышения цен на сырье в том случае, если российскому энергоресурсу будет закрыт доступ на международный рынок.

5 апреля сообщалось, что стоимость европейских фьючерсов на уголь резко подскочила. Стоимость фьючерсов на уголь, поставляемый в северно-западную Европу, выросла до трехнедельного максимума — на 6,8 процента, до 280 долларов за тонну. Цена угля растет на фоне предложения Евросоюза ввести против России новые санкции.

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Марина Совина
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