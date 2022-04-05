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Стоимость угля резко подскочила

После предложения ЕС ввести санкции против России стоимость фьючерсов на уголь подскочила 

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Стоимость европейских фьючерсов на уголь резко подскочила. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость фьючерсов на уголь, поставляемый в северно-западную Европу, выросла до трехнедельного максимума — на 6,8 процента, до 280 долларов за тонну. Цена угля растет на фоне предложения Евросоюза ввести против России новые санкции. 

Цена на уголь в США также превысила 100 долларов за тонну впервые с 2008 года.(https://data.nasdaq.com/data/EIA/COAL-us-coal-prices-by-region) Стоимость угля из иллинойского угольного бассейна выросла до 109,5 доллара впервые с 2005 года. 

Ранее ЕС предложил ввести против России новые санкции. В частности, Еврокомиссия призвала полностью отказаться от импорта российского угля, остановить поставки новой техники и закрыть морские и сухопутные границы для российских перевозчиков. Такие меры должны быть одобрены всеми 27 членами Евросоюза.

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Платон Щукин
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