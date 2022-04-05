Стоимость угля резко подскочила

После предложения ЕС ввести санкции против России стоимость фьючерсов на уголь подскочила

Стоимость европейских фьючерсов на уголь резко подскочила. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость фьючерсов на уголь, поставляемый в северно-западную Европу, выросла до трехнедельного максимума — на 6,8 процента, до 280 долларов за тонну. Цена угля растет на фоне предложения Евросоюза ввести против России новые санкции.

Цена на уголь в США также превысила 100 долларов за тонну впервые с 2008 года.(https://data.nasdaq.com/data/EIA/COAL-us-coal-prices-by-region) Стоимость угля из иллинойского угольного бассейна выросла до 109,5 доллара впервые с 2005 года.

Ранее ЕС предложил ввести против России новые санкции. В частности, Еврокомиссия призвала полностью отказаться от импорта российского угля, остановить поставки новой техники и закрыть морские и сухопутные границы для российских перевозчиков. Такие меры должны быть одобрены всеми 27 членами Евросоюза.