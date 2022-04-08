Найдена связь между личностью человека и фасоном его джинсов

HowStuffWorks: консервативные люди отдают предпочтение джинсам классического кроя

Журналистка и писательница Лори Дав нашла связь между личностными качествами человека и фасоном его джинсов. Данную тему эксперт раскрыла в своей колонке в HowStuffWorks.

Дав утверждает, что люди, отдающие предпочтение джинсам классического кроя с пятью карманами, консервативны и практичны. Они требовательны к качеству одежды и желают, чтобы вещь оправдывала потраченные на нее средства долгим сроком службы.

Расклешенные от колен джинсы редактор характеризует как выбор любителей ретро или людей, устаревших в своих взглядах. Дав также подчеркивает, что, надевая клеш, некоторые из них стараются заявить о себе. К этой же группе автор относит и тех, кто выбирает зауженные скинни, подчеркивающие фигуру.

В то же время более свободные джинсы-бойфренды с потертостями, по словам эксперта, определяют стиль их владельца как casual chic («повседневный шик») и говорят о нем как о любителе комфорта и непринужденности.

Ранее в апреле модный редактор Who What Wear Анна Лаплака назвала предмет гардероба, который станет альтернативой джинсам в 2022 году. Эксперт рекомендует обратить внимание на брюки свободного силуэта, в частности, карго и палаццо. По словам журналистки, самые актуальные элементы сезона — низкая посадка, карманы и шнуровки.