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Названа модная замена джинсам

Редактор Who What Wear Анна Лаплака назвала мешковатые брюки заменой джинсам в 2022 году

Фото: Shutterstock

Модный редактор портала Who What Wear Анна Лаплака назвала мешковатые брюки заменой джинсам в 2022 году. Соответствующий материал приводится на сайте издания.

По словам эксперта, джинсы, которые в последние несколько лет считались основным предметом любого гардероба, уступят место просторным брюкам со свободной посадкой, в частности карго и палаццо. Подобные штаны неоднократно были замечены на представителях уличной моды и блогерах, отметила журналистка.

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Кроме того, согласно материалу, изделия описанного фасона появились в линейках многих брендов, в том числе Other Stories, COS, H&M, Mango и Free People. Упомянутые марки предлагают расклешенные модели с низкой посадкой, на шнуровке, а также с карманами, расположенными в верхней и нижней части штанин.

Ранее в марте эксперт по дениму Келли Харрингтон и редактор Net-a-Porter Либби Пейдж назвали пять видов брюк, которые заменят джинсы скинни в 2022 году. По мнению специалистов, мешковатые расклешенные джинсы и модели прямого кроя будут лидировать на рынке в нынешнем сезоне. Кроме того, модными станут брюки из денима в светлых тонах.

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Татьяна Карпова
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