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Названа модная замена джинсам скинни

Эксперты считают, что расклешенные джинсы и модели прямого кроя заменят скинни в 2022 году

Фото: Unsplash

Эксперт по дениму Келли Харрингтон и редактор Net-a-Porter Либби Пейдж назвали пять видов брюк, которые заменят джинсы скинни в 2022 году. Соответствующий материал приводит Еlle.

Согласно мнению специалистов, мешковатые, расклешенные джинсы и модели прямого кроя будут лидировать на рынке в нынешнем сезоне. Кроме того, модными станут брюки из денима, окрашенные в светлые тона. Указанный дизайн поможет освежить образ и понравится приверженцам минимализма, рассказали специалисты.

Помимо этого, собеседники издания считают, что в трендах окажутся штаны из переработанных материалов. Подобная тенденция наблюдается благодаря увеличению осведомленности покупателей о состоянии окружающей среды.

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В то же время в статье привели причины, по которым джинсы скинни, которые были особенно популярны в середине 2000-х годов, «сдают позиции». Отмечается, что покупатели все чаще начали делать выбор в пользу удобной одежды. «С возрастом мне важнее не демонстрировать худые ноги или подчеркнутую нарядом фигуру, а чувствовать себя комфортно в своей одежде», — высказалась блогерша Александра Стедман.

Журналисты добавили, что на угасание актуальности скинни повлияло то, что их начали изготавливать из более растяжимой ткани. «Все испортили джегинсы. Как только джинсовую ткань стали делать слишком эластичной, она стала ужасна», — отметила экс-редактор рубрики об аксессуарах журнала Еlle Донна Уоллес.

Ранее в марте модный редактор Милли Фероз назвала широкие джинсы самыми популярными в 2022 году. По словам эксперта, мешковатые джинсы со свободными штанинами прямого или зауженного в нижней части кроя (так называемые джинсы-багги и джинсы-баллоны) все чаще стали появляться как на дизайнерских показах, так и на представителях уличной моды. Изделия подобного фасона удачно сочетаются с большинством нарядов в гардеробе и обеспечивают необходимый комфорт, отметила Фероз.

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Алина Гостева
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