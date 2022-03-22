Назван самый модный фасон джинсов в 2022 году

Модный редактор Glamour назвала широкие джинсы самыми модными в 2022 году

Модный редактор журнала Glamour Милли Фероз назвала широкие джинсы самыми популярными в 2022 году. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам эксперта, мешковатые джинсы со свободными штанинами прямого или зауженного в нижней части кроя (так называемые джинсы-багги и джинсы-баллоны) все чаще стали появляться как на дизайнерских показах, так и на представителях уличной моды. Изделия подобного фасона удачно сочетаются с большинством нарядов в гардеробе и обеспечивают необходимый комфорт, отметила Фероз.

Кроме того, редактор дала несколько советов, каким образом наиболее выигрышно составить образ с джинсами данного стиля. Так, для неформальной встречи можно дополнить брюки топом, белой рубашкой или футболкой, акцентным поясом и остроносыми туфлями или лоферами. В то же время комбинация с блейзером и туфлями на каблуках больше соответствует требованиям офисного дресс-кода.

Ранее в марте модный редактор Джой Монтгомери рассказала, что платья облегающего фасона обретут широкую популярность в летнем сезоне 2022 года, заменив наряды свободного кроя. Так, платья в стиле «вторая кожа», посадка которых повторяет человеческий силуэт, были замечены в линейках многих известных брендов, в том числе Victoria Beckham, Bottega Veneta и Loewe.