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Платья в стиле «вторая кожа» станут трендом лета 2022 года

Платья облегающего кроя обретут популярность в летнем сезоне 2022 года

Фото: Shutterstock

Модный редактор портала Who What Wear Джой Монтгомери (Joy Montgomery) сообщила, что платья облегающего фасона обретут широкую популярность в летнем сезоне 2022 года, заменив наряды свободного кроя. Соответствующая статья появилась на сайте издания.

По словам эксперта, платья в стиле «вторая кожа», посадка которых повторяет человеческий силуэт, были замечены в линейках многих известных брендов, в том числе Victoria Beckham, Bottega Veneta и Loewe. Они станут альтернативой утрачивающим актуальность просторным нарядам, скрывающим фигуру, отметила Монтгомери.

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Кроме того, преимуществом подобных изделий является то, что они могут быть выполнены из разнообразных тканей: синтетических, хлопчатобумажных и шелковых, а также представлены в различных вариантах расцветки и длины. Согласно материалу, данные трендовые предметы гардероба могут быть оформлены вырезами, декорированы шнурками, оборками и прозрачными вставками.

Ранее в марте модный редактор журнала Мадлин Дангманн (Madeline Dangmann) раскрыла, какой распространенный в 2000-х годах образ вновь станет модным весной 2022 года. Так, по словам специалистки, платье, надетое поверх штанов, окажется трендовым сочетанием текущего сезона.

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Алина Гостева
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