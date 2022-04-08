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Кадыров заявил об освобождении Мариуполя «на 98 процентов»

Глава Чечни Кадыров заявил, что Мариуполь освобожден на 98 процентов

Кадр: Telegram-канал «Kadyrov_95»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Мариуполь освобожден на 98 процентов. В настоящее время остались лишь отдельные укрытия украинских сил, в том числе на заводе «Азовсталь». Об этом он заявил в Telegram.

По его словам, завершающую фазу специальной операции в Мариуполе обсуждали на оперативном совещании с командирами всех задействованных отрядов. «Дорогой БРАТ, депутат Госдумы Адам Делимханов, и командующий 8-й армией генерал-лейтенант ВС РФ Андрей Мордвичев подробно рассмотрели все варианты по решающему штурму бандитских укрытий», — рассказал глава республики.

Он сообщил, что в режиме видеосвязи пообщался с военнослужащими, а также внес свои предложения в план действий, пожелал удачи и успехов бойцам.

Ранее Кадыров пообещал засевшим в Мариуполе боевикам «Азова» голливудский, но не счастливый конец. Кроме того, глава Чечни напомнил, что бывший завод «Азовсталь» используется националистами как штаб-квартира и «крепость с бункером». «В любом случае, конец для эсэсовцев из банд в Мариуполе намечается по всем жанрам Голливуда. Хеппи-энд для зла не предвидится», — подчеркнул политик.

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Сергей Истомин
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