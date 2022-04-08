Названы три сохраняющие здоровье бодрящие утренние привычки

Врач Паршина назвала контрастный душ одной из трех полезных бодрящих утренних привычек

Врач аллерголог-иммунолог Евгения Паршина перечислила три простые и при этом очень полезные утренние привычки, которые помогут укрепить здоровья и поддержать бодрость тела и духа. Об этом она рассказала онлайн-изданию «Аргументы и Факты».

Одной из сохраняющих здоровье привычек специалист назвала протирание лица кубиком льда. Такая процедура поможет утром вернуть коже тонус и легкий румянец, избавит от отеков и мешков под глазами, а также взбодрит. Заморозить, по словам Паршиной, можно как обычную воду, так и различные травяные отвары. Однако, предупреждает врач, подходит этот способ не всем. Обладателям чувствительной кожи, страдающим от воспалений, розацеа и купероза от протирания кубиками льда стоит воздержаться. Также процедура не рекомендована тем, кто недавно сделал химический пилинг.

Второй полезной бодрящей привычкой Паршина назвала контрастный душ. Но чтобы он взбодрил и улучшил обменные процессы, нужно придерживаться определенных правил. «Процедура проходит не более 10 минут. Температуру воды следует менять от трех до шести раз, заканчивая холодной. Сначала постойте немного под теплой водой (комфортной для себя), когда тело привыкнет, смените ее на горячую (40–45 градусов). Затем поменяйте температуру воды на холодную (10–20 градусов)», — пояснила она. Врач отметила, что контрастный душ тоже подходит не всем. При наличии заболеваний кожи, крови, сердечно-сосудистых болезнях и онкологических заболеваний от этой привычки лучше отказаться.

Также Паршина порекомендовала пить стакан воды с лимоном натощак, так как этот напиток, по ее мнению, поможет вывести лишнюю жидкость из организма и ускорить обмен веществ. Врач заявила, что вода может быть любая — кипяченая, теплая, холодная или минеральная, а к соку лимона можно добавить мед, кусочки фруктов, травы или свежую мяту. Однако такой напиток лучше не употреблять людям с болезнями почек или желудочно-кишечного тракта, а также обладателям чувствительных зубов.

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