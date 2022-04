Врач перечислил пять вредных привычек людей старше 50

Терапевт Ашер предостерег людей старше 50 от любви к фастфуду и еще четырех вещей

Семейный терапевт Эрик Ашер, врач госпиталя Ленокс-Хилл в Нью-Йорке, перечислил пять вредных привычек людей старше 50 лет. Список Ашера, предостерегающего людей старшего возраста от любви к фастфуду и еще четырех вещей, опубликован на портале Eat This, Not That! (ETNT).

Во-первых, рассказывает Ашер, после 50 не все отказываются от фастфуда. Однако у молодых людей, напоминает он, риск развития сердечных заболеваний, диабета и ожирения ниже. «Вы взрослеете, метаболизм замедляется, диеты с высоким содержанием холестерина и сахара становятся опаснее. Необязательно избегать фастфуда любой ценой, но важен баланс», — предостерег врач, напомнив пить достаточное количество воды.

Во-вторых, продолжает терапевт, люди старшего возраста избегают диспансеризации. По его словам, нужно обязательно узнать у своего врача даты плановой колоноскопии, анализов крови и кардиограммы, а также, для женщин, маммографии и мазка на рак шейки матки.

В-третьих, люди старше 50 лет часто не пользуются солнцезащитным кремом, говорит Ашер. Тем временем, напоминает он, рак кожи остается одним из самых распространенных типов онкологических заболеваний.

В-четвертых, указывает доктор, в этой возрастной группе не популярны занятия спортом. Физическая активность важна для здоровья сердца, сосудов, работы мозга. Мышечная масса уменьшается с возрастом быстрее, кости становятся хрупкими, а физкультура может этому помешать, — объясняет терапевт, рекомендуя заниматься спортом как минимум полчаса в день три-пять дней в неделю.

И, наконец, в-пятых, после 50 не все бросают курить, отмечает Ашер. «В любом возрасте курить нельзя. Без сигареты легкие с каждым днем становятся здоровее», — убеждает он отказаться от курения и предотвратить развитие связанных с этим заболеваний.

