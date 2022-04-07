Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врач перечислил пять вредных привычек людей старше 50

Терапевт Ашер предостерег людей старше 50 от любви к фастфуду и еще четырех вещей

Фото: Unsplash

Семейный терапевт Эрик Ашер, врач госпиталя Ленокс-Хилл в Нью-Йорке, перечислил пять вредных привычек людей старше 50 лет. Список Ашера, предостерегающего людей старшего возраста от любви к фастфуду и еще четырех вещей, опубликован на портале Eat This, Not That! (ETNT).

Во-первых, рассказывает Ашер, после 50 не все отказываются от фастфуда. Однако у молодых людей, напоминает он, риск развития сердечных заболеваний, диабета и ожирения ниже. «Вы взрослеете, метаболизм замедляется, диеты с высоким содержанием холестерина и сахара становятся опаснее. Необязательно избегать фастфуда любой ценой, но важен баланс», — предостерег врач, напомнив пить достаточное количество воды.

Во-вторых, продолжает терапевт, люди старшего возраста избегают диспансеризации. По его словам, нужно обязательно узнать у своего врача даты плановой колоноскопии, анализов крови и кардиограммы, а также, для женщин, маммографии и мазка на рак шейки матки.

Материалы по теме:
«Доживу до 180 лет, если выживу» Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
«Доживу до 180 лет, если выживу»Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
8 февраля
«Я просто старик, который ходит в тренажерный зал» Эти люди выглядят вдвое моложе своих лет и готовы делиться секретами вечной красоты
«Я просто старик, который ходит в тренажерный зал»Эти люди выглядят вдвое моложе своих лет и готовы делиться секретами вечной красоты
7 марта

В-третьих, люди старше 50 лет часто не пользуются солнцезащитным кремом, говорит Ашер. Тем временем, напоминает он, рак кожи остается одним из самых распространенных типов онкологических заболеваний.

В-четвертых, указывает доктор, в этой возрастной группе не популярны занятия спортом. Физическая активность важна для здоровья сердца, сосудов, работы мозга. Мышечная масса уменьшается с возрастом быстрее, кости становятся хрупкими, а физкультура может этому помешать, — объясняет терапевт, рекомендуя заниматься спортом как минимум полчаса в день три-пять дней в неделю.

И, наконец, в-пятых, после 50 не все бросают курить, отмечает Ашер. «В любом возрасте курить нельзя. Без сигареты легкие с каждым днем становятся здоровее», — убеждает он отказаться от курения и предотвратить развитие связанных с этим заболеваний.

Ранее российский врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова раскрыла секрет похудения с помощью весенних холодов. По словам специалистки, температура около ноля градусов по Цельсию способствует потере веса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Украину уличили в отходе от сделанных в Стамбуле предложений
Производитель Pepsi придумал способ остаться в России
Умер легендарный актер кино боевых искусств Ван Юй
Шеф-повар заставила вилки и ложки сиять с помощью фольги
Мэр Днепра призвал местных жителей уезжать из города
App Store и Google Play могут ограничить доступ к скачиванию приложений в России
Лавров обвинил США в принуждении Зеленского к боевым действиям
Россия и ЕС выразили готовность помочь Армении и Азербайджану определить границы
Названы приемы похудения в среднем и старшем возрасте
Названы самые опасные подводные лодки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.