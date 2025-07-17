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03:29, 17 июля 2025Ценности

Zielinski & Rozen пожаловалась на значительный ущерб из-за инцидента с ВСУ

Zielinski & Rozen заявила об ущербе из-за попадания поддельной парфюмерии в ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Albina White / Unsplash

Израильский бренд косметики Zielinski & Rozen понес значительный репутационный ущерб из-за инцидента с попаданием поддельной продукции в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил представитель компании, передает РИА Новости.

«У нас нет объяснений тому, как эти товары попали туда. Мы не только не имеем никакого отношения к их поставке, но и, по сути, это вообще не наша продукция, а всего лишь некачественная имитация», — заявил он.

Ранее представитель бренда опроверг информацию о поставках продукции для ВСУ.

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