Zielinski & Rozen пожаловалась на значительный ущерб из-за инцидента с ВСУ

Zielinski & Rozen заявила об ущербе из-за попадания поддельной парфюмерии в ВСУ

Израильский бренд косметики Zielinski & Rozen понес значительный репутационный ущерб из-за инцидента с попаданием поддельной продукции в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил представитель компании, передает РИА Новости.

«У нас нет объяснений тому, как эти товары попали туда. Мы не только не имеем никакого отношения к их поставке, но и, по сути, это вообще не наша продукция, а всего лишь некачественная имитация», — заявил он.

Ранее представитель бренда опроверг информацию о поставках продукции для ВСУ.