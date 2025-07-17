Посол оценил вероятность создания базы НАТО в Гренландии

Посол Барбин: Власти Дании допускают создание военной базы НАТО в Гренландии

Датские власти допускают создание военной базы Североатлантического альянса (НАТО) в Гренландии, спекулируя на якобы угрозах с российской стороны. Таким видением ситуации поделился посол России в Копенгагене Владимир Барбин в беседе с РИА Новости.

По его словам, Копенгаген играет на обвинениях России в создании угроз в сфере региональной безопасности. Кроме того, власти Дании опасаются притязаний Соединенных штатов Америки (США) на Гренландию, поэтому датские чиновники ратуют за повышение военной активности в высоких широтах внерегиональных стран НАТО.

Как подчеркнул Барбин, по инициативе Дании в районе Гренландии внушительно активизировалась деятельность военных Франции. При этом Копенгаген не намерен останавливаться на сотрудничестве в оборонной сфере — планируется его наращивание с ФРГ, Великобританией и другими странами, входящими в альянс.

Подобные действия приведут к еще большей деградации военно-политической обстановки в Арктике, заключил дипломат.

Ранее посол России в Копенгагене назвал место базирования НАТО у российских границ. По его данным, остров Борнхольм все чаще используется как форпост на Балтике, милитаризация территории идет под фальшивыми предлогами угрозы со стороны РФ.