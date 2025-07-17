Показания пленного ВСУ помогли уничтожить танковый батальон в районе Русина Яр

Показания пленного танкиста Вооруженных сил Украины помогли российским военным разгромить целое танковое подразделение ВСУ в районе населенного пункта Русин Яр в Донецкой народной республике. Об этом сообщил РИА Новости командир взвода 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным Сава.

Он уточнил, что пленный предоставил информацию о том, где находится стоянка танкового батальона.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) российские войска уничтожили группу диверсантов. Как рассказал заместитель командира танкового батальона 1-й Славянской бригады 51-й армии с позывным Богдан, диверсионно-разведывательные группы ВСУ пытаются проникнуть в районе Селидово. Во время боя противники был ликвидирован. При осмотре тел у них нашли флаги Украины и Евросоюза.