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03:38, 17 июля 2025Россия

Украинский пленный помог разгромить целое подразделение ВСУ

Показания пленного ВСУ помогли уничтожить танковый батальон в районе Русина Яр
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reutes

Показания пленного танкиста Вооруженных сил Украины помогли российским военным разгромить целое танковое подразделение ВСУ в районе населенного пункта Русин Яр в Донецкой народной республике. Об этом сообщил РИА Новости командир взвода 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным Сава.

Он уточнил, что пленный предоставил информацию о том, где находится стоянка танкового батальона.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) российские войска уничтожили группу диверсантов. Как рассказал заместитель командира танкового батальона 1-й Славянской бригады 51-й армии с позывным Богдан, диверсионно-разведывательные группы ВСУ пытаются проникнуть в районе Селидово. Во время боя противники был ликвидирован. При осмотре тел у них нашли флаги Украины и Евросоюза.

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