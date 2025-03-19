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06:47, 19 марта 2025Бывший СССР

В ДНР уничтожили группу диверсантов ВСУ в российской форме

Офицер Богдан: под Селидово в ДНР уничтожили диверсантов ВСУ в российской форме
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

В Донецкой народной республике (ДНР) российские войска уничтожили группу диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал заместитель командира танкового батальона 1-й Славянской бригады 51-й армии с позывным Богдан.

Офицер заявил, что диверсионно-разведывательные группы ВСУ пытаются проникнуть в районе Селидово. В одном из таких украинские военные шли в российской форме и с российскими опознавательными знаками. После их обнаружения завязался бой, в ходе которого противнил был ликвидирован.

При осмотре тел у них нашли флаги Украины и Евросоюза. Богдан объяснил, что так ВСУ проводят пиар-акции, пытаясь продемонстрировать собственную активность. «Забежать, повесить флаг, отфоткаться или снять видео какое-то, крикнуть "Ура, мы здесь" и, конечно, сделать ноги», — пояснил он.

Ранее российские военные уничтожили трех украинских диверсантов на левом берегу Днепра. Плавательное средство, амуниция, беспилотник и другое оборудование были взяты в качестве трофеев.

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