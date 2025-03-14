Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов

Российские военные уничтожили трех украинских диверсантов на левом берегу Днепра

Российские военные уничтожили трех украинских диверсантов на левом берегу Днепра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

«Группа из троих украинских диверсантов была уничтожена на левом берегу Днепра во время попытки высадки. Плавсредство, амуниция, беспилотник и другое оборудование были взяты в качестве трофеев», — рассказал собеседник агентства.

В марте 2025 года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские военные установили контроль над дельтой Днепра. По его словам, бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левобережье нет.

Ранее украинские дроны атаковали машину скорой помощи в Великой Лепетихе в Херсонской области. Сообщается, что во время возвращения бригады врачей на станцию автомобиль атаковали два беспилотника «Баба-Яга».