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06:36, 7 марта 2025Бывший СССР

Сальдо заявил об установлении контроля над дельтой Днепра

Сальдо: Российские военные контролируют острова и всю дельту Днепра
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Российские войска контролируют острова и всю дельту Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«На левобережье, на Кинбурнской и Тендровской косах противника нет», — подчеркнул он. В то же время глава региона отметил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают оставаться на своих позициях в Херсоне. Сальдо добавил, что российские военные в режиме реального времени отслеживают все действия противника.

Ранее Владимир Сальдо заявил о благоприятной военно-политической ситуации для повторного взятия под контроль Херсона и правобережья Днепра во всем регионе. «Будет нелегко, но не сомневаюсь, что все у нас получится», — высказал он свое мнение.

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