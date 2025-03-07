Сальдо заявил об установлении контроля над дельтой Днепра

Сальдо: Российские военные контролируют острова и всю дельту Днепра

Российские войска контролируют острова и всю дельту Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«На левобережье, на Кинбурнской и Тендровской косах противника нет», — подчеркнул он. В то же время глава региона отметил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают оставаться на своих позициях в Херсоне. Сальдо добавил, что российские военные в режиме реального времени отслеживают все действия противника.

Ранее Владимир Сальдо заявил о благоприятной военно-политической ситуации для повторного взятия под контроль Херсона и правобережья Днепра во всем регионе. «Будет нелегко, но не сомневаюсь, что все у нас получится», — высказал он свое мнение.