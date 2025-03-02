Сальдо заявил о благоприятной ситуации для взятия под контроль Херсона

Сальдо: Складывается благоприятная ситуация для взятия под контроль Херсона

Сейчас складывается благоприятная военно-политическая ситуация для повторного взятия под контроль Херсона и правобережья Днепра во всем регионе, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Будет нелегко, но не сомневаюсь, что все у нас получится», — посчитал он.

Глава региона написал это к годовщине взятия города под контроль Российской армией в 2022 году.

Ранее Сальдо высказывался, что среди жителей подконтрольного Вооруженным силам Украины Херсона много сторонников России, но им затыкают рты при помощи террора.