Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:44, 2 марта 2025Бывший СССР

Сальдо заявил о благоприятной ситуации для взятия под контроль Херсона

Сальдо: Складывается благоприятная ситуация для взятия под контроль Херсона
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сейчас складывается благоприятная военно-политическая ситуация для повторного взятия под контроль Херсона и правобережья Днепра во всем регионе, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Будет нелегко, но не сомневаюсь, что все у нас получится», — посчитал он.

Глава региона написал это к годовщине взятия города под контроль Российской армией в 2022 году.

Ранее Сальдо высказывался, что среди жителей подконтрольного Вооруженным силам Украины Херсона много сторонников России, но им затыкают рты при помощи террора.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Маск поддержал выход США из НАТО и ООН. Что думает об этой идее Трамп?

      Тарасова назвала главную проблему российского спорта

      Сальдо заявил о благоприятной ситуации для взятия под контроль Херсона

      Стало известно о просьбе премьера Великобритании Зеленскому наладить отношения с Трампом

      Пожар на складе пластиковой продукции в Подмосковье локализовали

      Стало известно о работе в США над планом перезапуска «Северного потока-2»

      Вице-президента США призвали ехать кататься на лыжах в Россию

      Планы Трампа по Газе назвали нелепой фантазией

      Песков назвал условие нормализации отношений России и США

      Преподавателя российского училища культуры заподозрили в домогательствах студенток

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше