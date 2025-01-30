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10:45, 30 января 2025Бывший СССР

Сальдо оценил число пророссийски настроенных граждан среди жителей Херсона

Сальдо: Среди жителей Херсона много сторонников России, но им затыкают рты
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Среди жителей подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсона много сторонников России, но им затыкают рты при помощи террора. Об этом заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС.

«Неравнодушных жителей, понимающих, что будущее не с НАТО, а со своими братьями-русскими, там хватает. Да, им затыкают рты, им создают условия, при которых они не могут ни по телефону поговорить с кем-то из знакомых и друзей, ни видео на улице снять. Там террор, наверное, в десять раз больше, чем террор, который можно себе представить», — сказал он.

Чиновник подчеркнул, что жители города не имеют права на то, чтобы что-то сделать. По его словам, это касается не только Херсона, но и других крупных населенных пунктов области, подконтрольных Киеву, таких как Берислав и Белозерка.

Ранее Сальдо сообщил, что в Херсоне количество иностранных наемников и инструкторов не уступает числу обычных бойцов украинской армии. Как отметил глава региона, в городе часто слышна речь на английском, французском и польском языках.

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