Сальдо: Среди жителей Херсона много сторонников России, но им затыкают рты

Среди жителей подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсона много сторонников России, но им затыкают рты при помощи террора. Об этом заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС.

«Неравнодушных жителей, понимающих, что будущее не с НАТО, а со своими братьями-русскими, там хватает. Да, им затыкают рты, им создают условия, при которых они не могут ни по телефону поговорить с кем-то из знакомых и друзей, ни видео на улице снять. Там террор, наверное, в десять раз больше, чем террор, который можно себе представить», — сказал он.

Чиновник подчеркнул, что жители города не имеют права на то, чтобы что-то сделать. По его словам, это касается не только Херсона, но и других крупных населенных пунктов области, подконтрольных Киеву, таких как Берислав и Белозерка.

Ранее Сальдо сообщил, что в Херсоне количество иностранных наемников и инструкторов не уступает числу обычных бойцов украинской армии. Как отметил глава региона, в городе часто слышна речь на английском, французском и польском языках.