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08:47, 30 января 2025Бывший СССР

Сальдо раскрыл численность иностранных наемников и инструкторов ВСУ в Херсоне

Сальдо: В Херсоне количество иностранных наемников не уступает числу бойцов ВСУ
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

В подконтрольном Киеву Херсоне количество иностранных наемников и инструкторов не уступает числу обычных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

По словам главы региона, украинские военнослужащие в Херсоне маскируются под гражданское население. При этом в городе часто слышна иностранная — английская, французская и польская — речь.

«О чем это говорит? Что не так много именно военнослужащих ВСУ, как наставников, наемников, инструкторов. Днем они не очень видны, ночью они начинают проявляться — действует комендантский час и обычные гражданские на улицах отсутствуют», — добавил Сальдо.

Ранее глава Херсонской области рассказал, что ВСУ снова пытались высадиться на Тендровской косе. Он объяснил это желанием командования украинской армии показать, что они «что-то сделали на берегу».

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