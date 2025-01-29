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14:21, 29 января 2025Бывший СССР

Сальдо рассказал о новых попытках ВСУ высадиться на Тендровской косе в Херсонской области

Сальдо: ВСУ снова пытаются высадиться на Тендровской косе в Херсонской области
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова пытаются совершить высадку на Тендровской косе в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, передает ТАСС.

«Какие-то укусы, высадки двух-трех-пяти или даже 20 человек никакой оперативной обстановки не изменят. Они продолжают это делать, они пытаются высадиться на побережье Черного моря в районе Тендровской косы, там, где ближе к Очакову. (...) Из Одессы то же самое», — рассказал глава Херсонской области.

По словам губернатора, командование украинской армии таким образом пытается показать, что они «что-то сделали на берегу». При этом, добавил Сальдо, в ВСУ игнорируют потерю своих бойцов в данных операциях.

26 января стало известно об уничтожении российскими военными группы украинских бойцов на правом берегу Днепра. Для этого они использовали беспилотник «Орлан-10».

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