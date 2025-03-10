Дроны ВСУ атаковали карету скорой помощи под Херсоном

Сенатор Костюкевич: В Великой Лепетихе дроны ВСУ атаковали карету скорой помощи

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали карету скорой помощи в Великой Лепетихе в Херсонской области. Об этом сообщил сенатор от региона Игорь Костюкевич, передает издание «Известия».

Сообщается, что в то время, когда бригада врачей вернулась на станцию, машину атаковали два беспилотника «Баба Яга», сделав два сброса. Издание уточнило, что никто не пострадал, однако карета скорой помощи сгорела.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту удара ВСУ по рынку в Великих Копанях Херсонской области. Украинские войска нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS, есть пострадавшие и три жертвы.

До этого беспилотник ВСУ уничтожили в небе над Белгородской областью. Его сбили дежурные средства противовоздушной обороны, развернутые в регионе.

