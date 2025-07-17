В США забеспокоились из-за ответа России на ультиматум Трампа

Риттер: США не справятся с ответом России и ее союзников на ультиматум Трампа

Россия может дать разрушительный ответ на ультиматум президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине. Об этом предупредил американский геополитический аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Он подчеркнул, что Москва «не играет в игры» и не опасается санкций, а ее союзники не поддаются на провокации. «А если уж они все вместе ответят США, Трамп не справится», — считает эксперт.

Он также усомнился в том, что идея американского президента о закупке оружия для Киева будет реализована. Как пояснил аналитик, у европейских стран больше нет денег, «поэтому ничего из того, что Трамп озвучил, никогда не произойдет».

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. При этом позднее он отметил, что не хочет этого делать.