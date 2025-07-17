Американист заявил об осознании Трампом одного факта о конфликте на Украине

Американист Сушенцов: Трамп перекладывает вину за поражение Украины на Европу

Глава США Дональд Трамп осознал, что глубина украинского кризиса более значительна, чем он предполагал, и теперь он делает шаг на пути к выходу из переговорного процесса. Об этом ТАСС рассказал декан факультета международных отношений МГИМО МИД России, член научно-экспертного совета при Совете безопасности РФ Андрей Сушенцов.

Как утверждает эксперт, со стороны Соединенных Штатов произошла недооценка глубины и серьезности кризиса, накопленных Россией и Североатлантическим альянсом вокруг его противоречий. «Кроме того, украинское правительство во главе с [Владимиром] Зеленским для себя видит единственным сценарием выживания продолжение этой войны», — объяснил собеседник агентства.

Ультимативные угрозы американского президента о введении таможенных пошлин, усиление поставок вооружений в государства НАТО для передачи Киеву «позволят Трампу сказать, что он умывает руки: изначально это была не его война, это дело европейцев и украинцев, если они хотят, пусть воюют», считает Сушенцов.

По его словам, в этой ситуации Трамп также решает задачу исключить США из числа стран, потерпевших поражение в случае неизбежного проигрыша Украины. «Ответственность за поражение Украины в таком случае будет лежать на европейцах, и американцы хотят себя из этого уравнения исключить», — добавил американист.

Ранее российский писатель и публицист Захар Прилепин назвал Трампа шантажистом, поскольку тот хочет одновременно и напугать, и привести Россию и Украину к решению конфликта.