Власти одной страны заявили о планах разорвать отношения с НАТО

Президент Густаво Петро: Колумбия должна покинуть НАТО

Президент Колумбии Густаво Петро заявил о планах прекратить отношения с НАТО. Такое высказывание он сделал в ходе выступления на чрезвычайной конференции по Газе в Боготе.

«Мы должны покинуть НАТО, другого пути нет», — сказал политик, пояснив, что его страна не должна состоять в союзах с теми, кто сбрасывает бомбы на детей. «Это не армии свободы, это армии тьмы. Разве не пришло время для создания другого военного альянса?» — задался он вопросом.

Колумбия не входит в состав НАТО, но с 2018 года является единственным в Латинской Америке «глобальным партнером» альянса.

Ранее стало известно, каким способом Киев вербует наемников из числа граждан Колумбии. Пути вербовки раскрыл глава российского посольства в Боготе Николай Тавдумадзе.

В 2022 году министр обороны Колумбии Диего Молано заявил, что на Украину отправится группа военных из Колумбии. Власти Колумбии планируют оказать Вооруженным силам Украины поддержку «в работах по разминированию» в рамках обладания страной статусом «Основного союзника вне НАТО». Действия колумбийцев были согласованы с тогдашним главой Министерства обороны США Ллойдом Остином.