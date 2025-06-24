Посол Тавдумадзе: Киев вербует наемников в Колумбии через дипломатические миссии

Киев вербует наемников в Колумбии в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) через разные каналы, в том числе дипломатические миссии. Пути вербовки колумбийцев для участия в украинском конфликте раскрыл глава российского посольства в Боготе Николай Тавдумадзе, передает РИА Новости.

«Это никак не укладывается в положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — подчеркнул дипломат.

По словам посла, украинские службы обещают колумбийцам с боевым опытом высокие зарплаты и равные с украинскими бойцами условия. Однако в итоге с южноамериканцами обходятся неуважительно, многие из них не выживают, либо оказываются в России под следствием, где и предъявляют обвинения в наемничестве.