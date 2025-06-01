Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:02, 1 июня 2025Бывший СССР

Японские и колумбийские наемники попытались прорваться в Курскую область

Японские и колумбийские наемники вступили в бой в Курской области
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), в которых действуют наемники из Колумбии и Японии, совершили попытку прорыва в Курскую область. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

По его данным, об участии японских и колумбийских наемников на теткинском и глушковском направлениях стало известно от украинского военного, захваченного в плен представителями группировкой войск «Север».

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что комитет штабов блока НАТО более полугода готовил вторжение ВСУ в Курскую область.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Брянской области произошло еще одно ЧП с поездом

    Удар ракеты по пункту управления БПЛА ВСУ в Сумской области попал на видео

    Врачи оценили полезные свойства окрошки на квасе и на кефире

    В Брянской области объявили трехдневный траур в связи с ЧП с поездом

    Теннисистка Касаткина пошутила об Андреевой перед матчем на «Ролан Гаррос»

    Собаки помешали приземлиться самолету в российском аэропорту

    Раскрыт план Европы против России в Черном море

    Раскрыты подробности обрушения бетонной плиты на девочек-подростков в Ленобласти

    Первые минуты после схода поезда под Брянском попали на видео

    Гитлер создал самое смертоносное оружие в истории. Почему даже нацисты испугались его использовать?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости