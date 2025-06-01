Японские и колумбийские наемники попытались прорваться в Курскую область

Японские и колумбийские наемники вступили в бой в Курской области

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), в которых действуют наемники из Колумбии и Японии, совершили попытку прорыва в Курскую область. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

По его данным, об участии японских и колумбийских наемников на теткинском и глушковском направлениях стало известно от украинского военного, захваченного в плен представителями группировкой войск «Север».

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что комитет штабов блока НАТО более полугода готовил вторжение ВСУ в Курскую область.