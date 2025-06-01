Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:17, 1 июня 2025Россия

«Более полугода эта операция готовилась». Алаудинов рассказал об участии НАТО в планировании вторжения ВСУ в Курскую область

Алаудинов заявил об участии НАТО в планировании вторжения ВСУ в Курскую область
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Globallookpress.com

Комитет штабов блока НАТО более полугода готовил вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Собрали все ресурсы, какие у них есть, все виды иностранной техники, подготовили бойцов, на протяжении более полугода эта операция готовилась

Апти Алаудиновкомандир спецназа «Ахмат»

По словам офицера, бойцы проходили подготовку в Великобритании и других странах НАТО. Он добавил, что украинские войска все равно потерпели поражение и маловероятно, что они смогут восстановиться.

Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ пытались захватить Глушковский район Курской области для того, чтобы потом использовать это на переговорах. По его словам, в планах Киева было полностью взять под контроль район, изолировать его и отрезать по реке Сейм.

Материалы по теме:
Путин приехал в Курскую область впервые с момента ее освобождения и порассуждал об идиотах в ВСУ. О чем еще говорил президент?
Путин приехал в Курскую область впервые с момента ее освобождения и порассуждал об идиотах в ВСУ.О чем еще говорил президент?
21 мая 2025
«Это война городов» Какой должна быть буферная зона на границе с Украиной, чтобы защитить территорию России?
«Это война городов»Какой должна быть буферная зона на границе с Украиной, чтобы защитить территорию России?
24 мая 2025

Колумбийские наемники ВСУ принимали участие во вторжении в Курскую область

В феврале колумбийские наемники Вооруженных сил Украины были уничтожены в районе села Николаево-Дарьино в Курской области. Подробности их участия во вторжении в российское приграничье раскрыли ТАСС в силовых структурах.

По данным агентства, группа колумбийцев должна была присоединиться к механизированному батальону 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Но большинство из них уничтожили в первые дни проникновения на российскую территорию.

Других бросили без еды и боеприпасов на позициях и через некоторое время они также были ликвидированы

источник ТАСС в силовых структурах

По словам собеседника агентства, выжил только один колумбийский наемник Вильман Такеррес. Ему удалось вернуться в Колумбию, но без обещанных денег.

Ранее были раскрыты зарплаты, которые получали иностранные наемники за вторжение в Курскую область. Об этом стало известно из материалов уголовного дела грузинского военного Ратти Бурдули, который недавно был заочно осужден в России.

Утверждается, что наемники получали от 30 тысяч долларов (не уточняется, единовременно или за определенный период времени).

В январе сообщалось, что мобилизованные украинцы недовольны привилегированным положением колумбийских наемников в рядах ВСУ. Речь шла о 95-й отдельной штурмовой бригаде, которую также называют Колумбийская рота, она также вторгалась в Курскую область.

Материалы по теме:
«Воюем дальше, команды "стоп" не было» Что говорят российские военкоры о грядущих переговорах в Стамбуле?
«Воюем дальше, команды "стоп" не было»Что говорят российские военкоры о грядущих переговорах в Стамбуле?
14 мая 2025
ВСУ запустили по России огромную волну из 485 дронов. Фото последствий
ВСУ запустили по России огромную волну из 485 дронов.Фото последствий
22 мая 2025

Желающих воевать с Россией иностранцев становится все меньше, заявил Алаудинов

Желающих воевать с Россией на стороне ВСУ наемников становится все меньше, рассказал командир спецназа «Ахмат».

Я насколько понимаю, сегодня ситуация такова, что не так уж хотят идти в Украину воевать иностранцы, потому что они, большая часть из тех даже, которые вообще зашли на территорию Украины, для того, чтоб воевать против России, они не получили денежное довольствие, у них там разборки

Апти Алаудиновкомандир спецназа «Ахмат»

По словам военного, уехавшие с территории Украины наемники рассказывают страшные истории о том, что с ними творилось во время службы. Он добавил, что увидевшие это иностранцы навряд ли захотят сражаться против России когда бы то ни было.

Ранее Алаудинов сообщил, что военнослужащие «Ахмата» не берут в плен иностранных наемников. Он отметил, что такие солдаты добровольно пошли воевать против России, поэтому их следует уничтожать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Более полугода эта операция готовилась». Алаудинов рассказал об участии НАТО в планировании вторжения ВСУ в Курскую область

    В США назвали условие для выхода Трампа из переговоров

    В Брянской области на месте обрушения моста пропал ребенок

    Число пострадавших при обрушении моста на поезд в Брянской области увеличилось

    Вратарь ПСЖ получил фингал во время празднования победы в Лиге чемпионов

    Людей из ПВР в Брянской области оперативно развезли

    Стало известно об успехах российской армии в ДНР

    В США предрекли итог новых переговоров по Украине

    Умерла актриса из сериала «Отчаянные домохозяйки»

    В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости