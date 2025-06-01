«Более полугода эта операция готовилась». Алаудинов рассказал об участии НАТО в планировании вторжения ВСУ в Курскую область

Алаудинов заявил об участии НАТО в планировании вторжения ВСУ в Курскую область

Комитет штабов блока НАТО более полугода готовил вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Собрали все ресурсы, какие у них есть, все виды иностранной техники, подготовили бойцов, на протяжении более полугода эта операция готовилась Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

По словам офицера, бойцы проходили подготовку в Великобритании и других странах НАТО. Он добавил, что украинские войска все равно потерпели поражение и маловероятно, что они смогут восстановиться.

Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ пытались захватить Глушковский район Курской области для того, чтобы потом использовать это на переговорах. По его словам, в планах Киева было полностью взять под контроль район, изолировать его и отрезать по реке Сейм.

Колумбийские наемники ВСУ принимали участие во вторжении в Курскую область

В феврале колумбийские наемники Вооруженных сил Украины были уничтожены в районе села Николаево-Дарьино в Курской области. Подробности их участия во вторжении в российское приграничье раскрыли ТАСС в силовых структурах.

По данным агентства, группа колумбийцев должна была присоединиться к механизированному батальону 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Но большинство из них уничтожили в первые дни проникновения на российскую территорию.

Других бросили без еды и боеприпасов на позициях и через некоторое время они также были ликвидированы источник ТАСС в силовых структурах

По словам собеседника агентства, выжил только один колумбийский наемник Вильман Такеррес. Ему удалось вернуться в Колумбию, но без обещанных денег.

Ранее были раскрыты зарплаты, которые получали иностранные наемники за вторжение в Курскую область. Об этом стало известно из материалов уголовного дела грузинского военного Ратти Бурдули, который недавно был заочно осужден в России.

Утверждается, что наемники получали от 30 тысяч долларов (не уточняется, единовременно или за определенный период времени).

В январе сообщалось, что мобилизованные украинцы недовольны привилегированным положением колумбийских наемников в рядах ВСУ. Речь шла о 95-й отдельной штурмовой бригаде, которую также называют Колумбийская рота, она также вторгалась в Курскую область.

Желающих воевать с Россией иностранцев становится все меньше, заявил Алаудинов

Желающих воевать с Россией на стороне ВСУ наемников становится все меньше, рассказал командир спецназа «Ахмат».

Я насколько понимаю, сегодня ситуация такова, что не так уж хотят идти в Украину воевать иностранцы, потому что они, большая часть из тех даже, которые вообще зашли на территорию Украины, для того, чтоб воевать против России, они не получили денежное довольствие, у них там разборки Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

По словам военного, уехавшие с территории Украины наемники рассказывают страшные истории о том, что с ними творилось во время службы. Он добавил, что увидевшие это иностранцы навряд ли захотят сражаться против России когда бы то ни было.

Ранее Алаудинов сообщил, что военнослужащие «Ахмата» не берут в плен иностранных наемников. Он отметил, что такие солдаты добровольно пошли воевать против России, поэтому их следует уничтожать.

