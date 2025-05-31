Алаудинов заявил о полугодовой подготовке вторжения ВСУ в Курскую область блоком НАТО

Алаудинов: В НАТО более полугода готовили вторжение ВСУ в Курскую область

Комитет штабов блока НАТО более полугода готовил вторжение ВСУ в Курскую область. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, передает РИА Новости.

«Собрали все ресурсы, какие у них есть, все виды иностранной техники, подготовили бойцов, на протяжении более полугода эта операция готовилась», — заявил он.

По словам Алаудинова, бойцы проходили подготовку в Великобритании и других странах НАТО. Он добавил, что украинские войска все равно потерпели поражение и маловероятно, что они смогут восстановиться.

Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ пытались захватить Глушковский район Курской области для того, чтобы потом использовать это на переговорах. По его словам, в планах Киева было полностью взять под контроль район, изолировать его и отрезать по реке Сейм.

