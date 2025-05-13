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14:51, 13 мая 2025Россия

Алаудинов рассказал о планах ВСУ по захвату района в Курской области

Алаудинов: ВСУ пытались захватить Глушковский район для переговоров
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались захватить Глушковский район Курской области для того, чтобы потом использовать это на переговорах. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, в планах Киева было полностью взять под контроль район, изолировать его и отрезать по реке Сейм.

«Они собирались обменивать курскую территорию… На те земли, которые они считают, что мы должны им отдать. Те есть те земли, которые по сути своей за эти три года отошли к нам с тяжелыми боями, потерями», — добавил военнослужащий.

Ранее Алаудинов высказался о расправах и издевательствах украинских солдат над мирными жителями Курской области. Российский генерал привел в пример несколько случаев издевательств над пожилыми россиянами в приграничье. В частности, в августе 2024 года украинский военный в немецкой каске времен Великой Отечественной войны издевался над стариком.

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