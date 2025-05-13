Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:00, 13 мая 2025Россия

Российский генерал высказался о расправах ВСУ над мирными жителями Курской области

Алаудинов: ВСУ ответят за расправы над мирными жителями Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) России, командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов высказался о расправах и издевательствах украинских солдат над мирными жителями Курской области. Он заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ответят за военные преступления, передает ТАСС.

«Представьте себе, насколько это сильные люди духом. Я так думаю, что за каждого из них мы обязательно поквитаемся, за каждого из них наши враги обязательно ответят, и будет у нас еще свой суд, который будет принимать решения в отношении и руководства этой сатанинской армии, и тех бойцов, которые совершали эти зверства», — заключил Алаудинов.

Российский генерал привел в пример несколько случаев издевательств над пожилыми россиянами в приграничье. В частности, в августе 2024 года украинский военный в немецкой каске времен Великой Отечественной войны издевался над стариком и попал на видео.

В конце января 2025 года появилась информация о найденных в Курской области мирных жителях со связанными руками и признаками насильственной смерти. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала предавать огласке такие факты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Чечне показали герб России без крестов. Необычную деталь заметили во время очередного награждения Адама Кадырова

    Загитова зачитала стихотворение из своего шоу

    В Госдуме назвали Зеленского недополитиком в ответ на ультиматум Путину

    GTA IV перевыпустят на консолях

    В российском регионе осудили восемь человек за организацию занятия проституцией

    Уголовное дело возбудили в связи с госпитализацией звезды «Убойной силы» в Петербурге

    В Европе заявили о нежелании покупать энергоресурсы из РФ после возможной мирной сделки

    Кремль ответил на обвинения России в крушении Boeing в Донбассе

    Московский студент пытался отправить в США посылки с древними моллюсками и попался

    Российские пивовары решили спасать доходы за счет чая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости