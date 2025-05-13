Российский генерал высказался о расправах ВСУ над мирными жителями Курской области

Алаудинов: ВСУ ответят за расправы над мирными жителями Курской области

Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) России, командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов высказался о расправах и издевательствах украинских солдат над мирными жителями Курской области. Он заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ответят за военные преступления, передает ТАСС.

«Представьте себе, насколько это сильные люди духом. Я так думаю, что за каждого из них мы обязательно поквитаемся, за каждого из них наши враги обязательно ответят, и будет у нас еще свой суд, который будет принимать решения в отношении и руководства этой сатанинской армии, и тех бойцов, которые совершали эти зверства», — заключил Алаудинов.

Российский генерал привел в пример несколько случаев издевательств над пожилыми россиянами в приграничье. В частности, в августе 2024 года украинский военный в немецкой каске времен Великой Отечественной войны издевался над стариком и попал на видео.

В конце января 2025 года появилась информация о найденных в Курской области мирных жителях со связанными руками и признаками насильственной смерти. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала предавать огласке такие факты.

