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12:10, 28 января 2025Россия

Москалькова рассказала о найденных в Курской области мирных жителях со связанными руками

Москалькова: Под Курском нашли мирных жителей с признаками насильственной смерти
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Курской области нашли мирных жителях, с которыми жестоко расправились. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

«У нас есть подтверждение тому, что на освобожденной территории были обнаружены помещения, где найдены мирные люди со связанными руками и с признаками насильственной смерти», — озвучила омбудсмен.

Москалькова призвала предавать огласке такие факты, «чтобы международные органы сделали все возможное для изобличения виновных в преступлениях против человечности».

Ранее российский военный сообщил о замученных украинскими солдатами жителях которых нашли в подвалах села Русское Поречное под Курском. С его слов, у людей были связаны руки и были видны следы гематом.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн впоследствии заявил о невозможности эвакуировать получивших несовместимые с жизнью ранения людей.

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