Россияне признались в страхе длительных перелетов

«Купибилет»: Главной причиной отказа россиян от длительных перелетов оказался страх

Аналитики сервиса «Купибилет» выяснили, сколько времени россияне готовы проводить в самолете ради отпуска. Их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Самым популярным вариантом стали перелеты продолжительностью от трех до пяти часов с учетом пересадок — их выбирают 35 процентов соотечественников. Еще 26 процентов готовы провести в дороге не более трех часов, а 25 процентов — от пяти до восьми часов. Дальние маршруты с пересадками рассматривают только 13 процентов респондентов.

Главной причиной отказа от длительных перелетов оказался страх полетов — в этом признались 30 процентов участников опроса. Почти столько же россиян отметили, что им просто нечем заняться во время долгого рейса, и это их выматывает. Еще 28 процентов жалуются на физический дискомфорт, 22 процента не готовы тратить целый день на дорогу, а 10 процентов стараются избегать дальних маршрутов из-за джетлага и сложной адаптации к смене часовых поясов.

В пресс-службе сервиса отметили, что туристы чаще готовы мириться с продолжительным перелетом, если речь идет о зимовках, экзотических странах или длительных отпусках.

Ранее россиянам с больным сердцем и прочими хроническими заболеваниями дали советы при длительных перелетах на самолетах. В частности, им рекомендовали использовать компрессионный трикотаж.

