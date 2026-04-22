Россиянам с хроническими заболеваниями дали советы при перелетах

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:10, 22 апреля 2026

Врач Хухрев: Пассажирам с больным сердцем следует разминать мышцы в самолете
Зарина Дзагоева
Фото: Matej Kastelic / Shutterstock / Fotodom

Россиянам с больным сердцем и прочими хроническими заболеваниями дали советы при перелетах на самолетах. Об этом «АиФ» рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.

Он заметил, что длительные перелеты особенно опасны для пассажиров старшего возраста, поэтому следует хорошо подготовиться к рейсу. Например, можно использовать компрессионный трикотаж или уколоть гепарин, используемый для профилактики тромбозов.

Кроме того, в самолете следует побольше двигаться, разминать мышцы и пить много воды. Алкоголь лучше не употреблять, поскольку он сгущает кровь и повышает риск тромбоза.

Ранее уральские врачи спасли восьмилетнего мальчика на рейсе из Таиланда в Россию. Во время перелета из азиатской страны в Кольцово у школьника началась рвота, появились боль в животе и температура.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина исключила две столицы для встречи Зеленского и Путина

    Боеприпас «Рус-ПЭ» улучшили

    В атакованной дронами ВСУ Сызрани отменили занятия в школах

    Сумку с бомбой отобрали у мужчины возле эскалаторов в Москве и показали на видео

    Китайцы бросились скупать земли под Москвой

    В России заметили усиление проблем с инвестициями

    Интимный момент Ким Кардашьян с семикратным чемпионом «Формулы-1» попал на фото папарацци

    Названо условие для восстановления рынка ипотеки в России

    Жена мужчины с деменцией рассказала о проигнорированных ими симптомах болезни

    Украина попросила одну страну организовать встречу Путина и Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok