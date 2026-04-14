Врачи четыре часа спасали мальчика в самолете во время рейса из Таиланда в Россию

Уральские реаниматолог и гинеколог спасли мальчика на рейсе из Таиланда в Россию

Уральские врачи спасли восьмилетнего мальчика на рейсе из Таиланда в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Во время перелета из азиатской страны в Кольцово у школьника началась рвота, появилась боль в животе и температура. Помощь ему оказали реаниматолог из Тюмени и гинеколог из Екатеринбурга. Врачи положили ребенка у аварийного выхода в самолете, поставили ему капельницу и оказывали ему помощь более четырех часов.

По прилете в российский аэропорт мальчика передали врачам, которые госпитализировали его. На данный момент пострадавший идет на поправку.

Ранее женщина родила ребенка в самолете. У пассажирки рейса Caribbean Airlines, путешествовавшей из Кингстона, Ямайка, в Нью-Йорк, США, на борту отошли воды.

