Женщина родила ребенка в самолете во время посадки

The Sun: Пассажирка Caribbean Airlines родила во время посадки в аэропорту США

Пассажирка рейса Caribbean Airlines родила ребенка в самолете во время посадки в аэропорту США. Об этом сообщило издание The Sun.

4 апреля у беременной женщины, путешествовавшей из Кингстона, Ямайка, в Нью-Йорк, на борту отошли воды. Экипаж самолета запросил экстренную посадку. «У нас пассажирка, у которой в данный момент начинаются роды», — сказал сотрудник на борту.

Диспетчер международного аэропорта имени Джона Кеннеди подтвердил, что медицинский персонал будет находиться у выхода на посадку сразу после приземления лайнера. Вскоре пилоты доложили о рождении малыша. «Скажите ей, что она должна назвать его Кеннеди», — пошутил в ответ сотрудник авиагавани.

Информация о состоянии матери и ребенка неизвестна.

