16:03, 12 февраля 2026Путешествия

Девушка отправилась в путешествие по Австралии, подхватила «кишечную инфекцию» и родила

Туристка приняла беременность за кишечную инфекцию во время поездки в Австралию
Алина Черненко

Фото: @HattieSheppard

Британская туристка приняла беременность за кишечную инфекцию и родила во время поездки в Австралию. Подробностями истории поделился таблоид New York Post.

Уточняется, что инцидент произошел в июле 2025 года, однако известно о нем стало только сейчас. 21-летняя Хэтти Шеппард отправилась в шестимесячное путешествие по восточному побережью страны со своим 22-летним молодым человеком Бэйли Чидлом. Пара наслаждалась бурными пляжными вечеринками и пьяными прогулками на лодке.

В один из дней отдыха Шеппард почувствовала недомогание и спазмы в животе и решила, что подхватила кишечную инфекцию. После приема двух таблеток парацетамола симптомы усилились, и британке пришлось обратиться в больницу в Квинсленде. Там врачи провели УЗИ и обнаружили истинную причину ее внезапных и мучительных болей — у девушки начались роды.

«Я помню, как повернулась и посмотрела на лицо врача, когда он делал УЗИ, и у него было самое растерянное лицо, которое я когда-либо видела, — призналась Шеппард. — Я спросила его, что случилось, и он ответил, что у меня ребенок. Я подумала, что это невозможно, ведь я принимаю противозачаточные таблетки».

Через десять часов девушка, носившая одежду большого размера и не чувствовавшая никаких симптомов беременности, родила девочку, которую назвали Исла-Грейс Чидл. Позже она узнала, что ее плацента была смещена к передней части живота, из-за чего она не чувствовала движений ребенка и не подозревала о своем положении.

Молодые родители готовятся вернуться домой в Донкастер, Великобритания. Они признались, что привезут с собой домой нечто гораздо большее, чем просто воспоминания о путешествии в Австралию. «Честно говоря, я не могу быть счастливее», — отметила Шеппард.

Ранее американская туристка родила ребенка во время школьной экскурсии по Европе. Она выбросила младенца в окно отеля вместе с пуповиной.

