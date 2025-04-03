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16:26, 3 апреля 2025Силовые структуры

Раскрыты гонорары воевавших на стороне ВСУ в Курской области иностранных наемников

Гонорар воевавших за ВСУ в Курской области наемников зависел от гражданства
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Гонорар иностранных наемников, которые в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществили вторжение в Курскую область начинался от 30 тысяч долларов. Подробности украинских выплат наемникам в своем Telegram-канале публикует издание Mash.

По данным издания, наемники имеют определенные ранги в соответствии со своей квалификацией и гражданством. Так грузинский наемник Ратти Бурдули, имевший опыт работы охранника VIP-персон в Афганистане, трудился за минимальную сумму в 30 тысяч долларов, в то время как уроженцы Франции или наемники из других страны Европы получали в несколько раз больше.

Как следует из уголовного дела грузина Бурдули, ранг и прайс за услуги выходцев из Евросоюза значительно выше.

Ранее стало известно, что в Андреевке в Донецкой народной республике уничтожили огнеметами группу наемников из Португалии, воевавших за ВСУ.

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