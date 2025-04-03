Гонорар воевавших за ВСУ в Курской области наемников зависел от гражданства

Гонорар иностранных наемников, которые в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществили вторжение в Курскую область начинался от 30 тысяч долларов. Подробности украинских выплат наемникам в своем Telegram-канале публикует издание Mash.

По данным издания, наемники имеют определенные ранги в соответствии со своей квалификацией и гражданством. Так грузинский наемник Ратти Бурдули, имевший опыт работы охранника VIP-персон в Афганистане, трудился за минимальную сумму в 30 тысяч долларов, в то время как уроженцы Франции или наемники из других страны Европы получали в несколько раз больше.

Как следует из уголовного дела грузина Бурдули, ранг и прайс за услуги выходцев из Евросоюза значительно выше.

Ранее стало известно, что в Андреевке в Донецкой народной республике уничтожили огнеметами группу наемников из Португалии, воевавших за ВСУ.